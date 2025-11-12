Ричмонд
Сабрина Карпентер исполнит главную роль в экранизации «Алисы в стране чудес»

Певица исполнит роль Алисы в мюзикле по мотивам сказки Льюиса Кэрролла
Сабрина Карпентер
Сабрина КарпентерИсточник: Legion-Media.ru

Американская певица Сабрина Карпентер исполнит главную роль в экранизации книги «Алиса в стране чудес» писателя Льюиса Кэрролла. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Издание отмечает, что артистка сама обратилась к представителям студии Universal еще в 2024 году и предложила превратить популярную сказку в мюзикл. В качестве режиссера и сценариста фильма выступит Лорин Скафария, наиболее известная по комедийной драме «Стриптизерши» с Дженнифер Лопес в главной роли. Спродюсирует картину Марк Платт, который работал над номинированными на премию «Оскар» фильмами «Ла-Ла Ленд», «Шпионский мост» и «Злая: Сказка о ведьме Запада».

Ранее Сабрину Карпентер раскритиковали из-за провокационной обложки.