Суд поставил точку в слухах о разводе Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц

В Москве мировому судье поступило заявление актера Богатырева о разводе с Арнтгольц
Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц
Марк Богатырев и Татьяна АрнтгольцИсточник: Legion-Media.ru

Суд поставил точку в появившихся недавно слухах о разводе звезды сериала «Кухня» Марка Богатырева с актрисой Татьяной Арнтгольц. Новое сообщение появилось в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

«Мировому судье судебного участка № 406 района Нижегородский города Москвы поступило исковое заявление Марка Богатырева о расторжении брака с Татьяной Арнтгольц. Вопрос о принятии иска к производству еще не решен», — говорится в сообщении.

Пара поженилась в 2020 году, а в 2021-м у них родился сын Данила. Богатырев заявлял в интервью, что считает судьбоносной встречу с Арнтгольц. Супруги мечтали стать родителями, но откладывали этот момент, а решиться завести ребенка им помогли непредвиденные обстоятельства — «пандемия и Бог».

Для актрисы это второй брак — ранее она была замужем за Иваном Жидковым, от которого родила дочь Марию. Артисты развелись, когда их девочке было четыре года. По словам экс-супругов, после расставания у них сохранились хорошие отношения.

Ранее Марк Богатырев прокомментировал новости о своем разводе с Арнтгольц.