Лариса Гузеева впервые прокомментировала скандал с блогером-мошенником

Актриса сообщила, что не получила дом на Бали от блогера Домогацкого
Лариса Гузеева
Лариса ГузееваИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Лариса Гузеева впервые прокомментировала скандал с обманувшим инвесторов блогером Сергеем Домогацким. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Еще в июне одна из жертв мошенника рассказала, что в 2022 году купила недвижимость у застройщика Сергея Домогацкого, поверив рекламе с Ларисой Гузеевой, якобы купившей у него виллу на Бали. Стройка была заморожена, а деньги девушке не вернули.

По словам знаменитости, в рекламе проекта Домогацкого снималась не только она и не только она рекомендовала сотрудничать с ним.

Кроме того, заявила ведущая журналистам, она сама заплатила за виллу и не получила ее.

Ранее Лариса Гузеева получила благодарность от Владимира Путина.