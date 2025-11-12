Лариса Гузеева впервые прокомментировала скандал с блогером-мошенником

Актриса Лариса Гузеева впервые прокомментировала скандал с обманувшим инвесторов блогером Сергеем Домогацким. Об этом пишет Telegram-канал 112.
Еще в июне одна из жертв мошенника рассказала, что в 2022 году купила недвижимость у застройщика Сергея Домогацкого, поверив рекламе с Ларисой Гузеевой, якобы купившей у него виллу на Бали. Стройка была заморожена, а деньги девушке не вернули.
По словам знаменитости, в рекламе проекта Домогацкого снималась не только она и не только она рекомендовала сотрудничать с ним.
Кроме того, заявила ведущая журналистам, она сама заплатила за виллу и не получила ее.
