Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Эмма Стоун и Зендая стали самыми красивыми женщинами с научной точки зрения

Лицо актрисы Эммы Стоун на 94,72% соответствует золотому сечению
Эмма Стоун
Эмма СтоунИсточник: Legion-Media.ru

Согласно новому исследованию, основанному на греческом золотом сечении красоты, Эмма Стоун — самая красивая женщина в мире. Об этом сообщает Dailу Mail.

Оказалось, что актриса на 94,72% соответствует золотому сечению, которое определяет физическое совершенство.

«Эмма Стоун стала явным победителем, когда все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства. У нее практически идеальная линия подбородка (97%) и губы красивой формы (95,6%)», — пояснил доктор Джулиан Де Сильва, руководитель Центра передовой косметической и пластической хирургии лица в Лондоне.

Зендая
ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Согласно исследованию, среди других звезд с красивыми с научной точки зрения лицами — Зендая, Бейонсе и Марго Робби.

Хотя анализ доктора Де Сильвы показал, что Эмма Стоун — самая красивая женщина, все десять женщин были близки к идеальному результату — 100%. Актриса Зендая наступала на пятки Стоун с результатом 94,37%.

«Зендая набрала хорошие баллы почти по всем категориям: губы (99,5%), глаза (97,3%), лоб (98%)», — пояснил доктор.

Ранее Эмма Стоун повторила культовый образ Гвинет Пэлтроу.