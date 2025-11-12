Никита Михалков работает над сценарием нового фильма

Среди режиссерских работ Михалкова — порядка 40 фильмов, принесших ему награды и признание не только в России, но и за рубежом: «Сибирский цирюльник», «Раба любви», «Без свидетелей», «Пять вечеров», «Свой среди чужих, чужой среди своих». Одна из лент, драма «Утомленные солнцем», в 1995 году была удостоена премии «Оскар».