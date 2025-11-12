Ричмонд
Никита Михалков работает над сценарием нового фильма

Режиссер отметил, что пишет сценарий вместе с Сергеем Минаевым
Никита Михалков
Никита МихалковИсточник: Legion-Media.ru

ОМСК, 12 ноября. /ТАСС/. Народный артист РФ режиссер Никита Михалков совместно с Сергеем Минаевым работает над сценарием нового фильма.

«Сейчас мы работаем вместе с Сергеем Минаевым, пишем сценарий. Пока я не буду раскрывать тему. Не буду загадывать, мы работаем», — рассказал Михалков журналистам.

Он отметил, что ранее работал над фильмом «Шоколадный револьвер».

«Но там все довольно тесно было связано с Голливудом, и в связи со всеми событиями это стало неактуально», — отметил режиссер.

Никита Михалков — Герой Труда РФ, народный артист РСФСР, актер, режиссер, председатель союза кинематографистов РФ, художественный руководитель театра «Мастерская “12” Никиты Михалкова», автор и ведущий программы «БесогонТВ», инициатор проведения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».

Среди режиссерских работ Михалкова — порядка 40 фильмов, принесших ему награды и признание не только в России, но и за рубежом: «Сибирский цирюльник», «Раба любви», «Без свидетелей», «Пять вечеров», «Свой среди чужих, чужой среди своих». Одна из лент, драма «Утомленные солнцем», в 1995 году была удостоена премии «Оскар».