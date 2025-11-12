Дочь Андрея Кончаловского вышла замуж за оператора

Дочь Андрея Кончаловского от его четвертой жены Ирины Мартыновой вышла замуж. 32-летняя Елена Кончаловская показала свадебные фотографии.
Одна из дочерей Андрея Кончаловского пошла по стопам знаменитого отца и стала режиссером. Недавно Елена вышла замуж за оператора Олега Кольского.
Свадьба прошла без лишнего шума. Звездного отца, у которого от разных женщин семеро детей, на торжестве не было.
Молодые люди скромно расписались во Дворце бракосочетания № 1 в кругу родных и друзей. Потом все отправились ужинать в один из столичных ресторанов.
Отметим, что от белого платья невеста отказалась и надела светлые широкие брюки с длинным жакетом. Жених облачился в черный костюм.
Фаты и укладки у Елены тоже не было. Наследница режиссера выглядела максимально естественно.
Напомним, Елена родилась в четвертом браке Кончаловского. Мамой девушки является диктор Ирина Мартынова. У Елены есть старшая сестра Наталья.
Ранее Юлия Высоцкая объяснила, почему ей важно восхищаться супругом.