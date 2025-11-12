Ричмонд
Дочь Андрея Кончаловского вышла замуж за оператора

32-летняя Елена Кончаловская сообщила о замужестве в личном блоге

Дочь Андрея Кончаловского от его четвертой жены Ирины Мартыновой вышла замуж. 32-летняя Елена Кончаловская показала свадебные фотографии.

Олег Кольский и Елена Кончаловская
Олег Кольский и Елена КончаловскаяИсточник: Соцсети

Одна из дочерей Андрея Кончаловского пошла по стопам знаменитого отца и стала режиссером. Недавно Елена вышла замуж за оператора Олега Кольского.

Олег Кольский и Елена Кончаловская
Олег Кольский и Елена КончаловскаяИсточник: Соцсети

Свадьба прошла без лишнего шума. Звездного отца, у которого от разных женщин семеро детей, на торжестве не было.

Молодые люди скромно расписались во Дворце бракосочетания № 1 в кругу родных и друзей. Потом все отправились ужинать в один из столичных ресторанов.

Олег Кольский и Елена Кончаловская
Олег Кольский и Елена КончаловскаяИсточник: Соцсети

Отметим, что от белого платья невеста отказалась и надела светлые широкие брюки с длинным жакетом. Жених облачился в черный костюм.

Фаты и укладки у Елены тоже не было. Наследница режиссера выглядела максимально естественно.

Напомним, Елена родилась в четвертом браке Кончаловского. Мамой девушки является диктор Ирина Мартынова. У Елены есть старшая сестра Наталья.

Ранее Юлия Высоцкая объяснила, почему ей важно восхищаться супругом.