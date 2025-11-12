Ричмонд
Ким Кардашьян перед сдачей экзамена по юриспруденции обратилась к экстрасенсам

Экстрасенсы предсказали теледиве успешную сдачу теста на юриста
Ким Кардашьян на Met Gala 2025
Ким Кардашьян на Met Gala 2025Источник: Legion-Media.ru

Американская телезвезда Ким Кардашьян перед сдачей экзамена по юриспруденции обратилась к экстрасенсам. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

45-летняя предпринимательница поделилась видео из гримерной комнаты. Во время подготовки к мероприятию она записала родственникам голосовое сообщение. По ее словам, она обратилась к экстрасенсам, которые предсказали ей успешную сдачу теста.

«Я просто хочу, чтобы вы знали, что все эти чертовы экстрасенсы, с которыми мы встречались, сказали мне, что я все сдам. Они все — патологические лжецы! Не верьте ни одному их слову», — заявила бизнесвумен.

Ранее Ким Кардашьян сообщила в своих соцсетях, что провалила экзамен по юриспруденции. Однако телезвезда заявила, что не собирается сдаваться.