Сидни Суини раскрыла секрет похудения на 13 кг ради съемок в «Эйфории»

«Это был определенно психологический вызов, почти как физическая ломка. Я испытывала странное снижение серотонина из-за отказа от тренировок. Мне пришлось все прекратить, чтобы сбросить весь вес. При этом я ощущала себя самой сильной и полной жизни версией самой себя», — объяснила знаменитость.