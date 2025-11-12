Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сидни Суини раскрыла секрет похудения на 13 кг ради съемок в «Эйфории»

Актриса отказалась от тренировок ради похудения
Сидни Суини
Сидни СуиниИсточник: Legion-Media.ru

Американская актриса Сидни Суини раскрыла секрет похудения ради съемок третьего сезона телесериала «Эйфория». Соответствующее интервью приводит The Guardian.

Известно, что за время работы над фильмом «Кристи» знаменитость набрала 13 килограммов. После завершения проекта она почти сразу же приступила к съемкам упомянутого сериала. По словам Сидни, ей пришлось сбросить набранный вес всего за семь недель.

«Это был определенно психологический вызов, почти как физическая ломка. Я испытывала странное снижение серотонина из-за отказа от тренировок. Мне пришлось все прекратить, чтобы сбросить весь вес. При этом я ощущала себя самой сильной и полной жизни версией самой себя», — объяснила знаменитость.

Ранее Сидни Суини отреагировала на плохие кассовые сборы своего нового фильма.