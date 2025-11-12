Раскрыта дата выхода сериала «Тоннель» с Елизаветой Боярской

«Съемочный процесс “Тоннеля” был сложный. Для нас маяком была Флюза, единственный человек, который был нашим вожаком от и до. И мы все время, когда уже казалось, что нет ни сил, ни настроения, ни каких-то позитивных эмоций, смотрели на Флюзу и думали: если она держится, если она может, если она горит, тогда мы тоже сможем», — поделилась звезда.