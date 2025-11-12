Эвелина Бледанс рассказала, какую привычку ей привила Людмила Гурченко

«Мы ехали с кинофестиваля. Надо было ехать ночь на поезде. Нас посадили вместе в купе вдвоем с Людмилой Марковной. В вагоне же всегда что-то едят. Курочку мне, конечно, было неудобно развернуть, потому что Людмила Марковна пила там [в купе] кипяточек. С тех пор я тоже пью только его. Я знаю, что Людмила Марковна иногда чай любила попить, но для меня этот кипяточек с ней в купе стал отправной точкой того, что сейчас я с вами разговариваю, я пью кипяточек. Правда, я добавила еще туда меда немного, но это мне надо для поднятия тонуса, потому что активно работа идет. Кипяточек от Людмилы Марковны — это мое самое яркое воспоминание, связанное с ней. Бывает, человек тебя мотивирует, вообще не сидит [над душой]. <…> Просто своим примером человек на всю жизнь кладет такой отпечаток», — поделилась Бледанс.