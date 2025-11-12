Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Создатель «Лунтика» подал в суд на предпринимателя из Барнаула

Студия «Мельница» обвинила предпринимателя из Барнаула в нарушении авторских прав на персонажей «Лунтика»
Кадр из мультфильма «Лунтик. Возвращение домой»
Кадр из мультфильма «Лунтик. Возвращение домой»

Студия анимационного кино «Мельница» подала в суд на индивидуального предпринимателя из Барнаула с требованием компенсации за нарушение авторских прав, пишет altapress.ru.

Студия обвиняет предпринимателя в нарушении авторских прав на персонажей мультсериала «Лунтик». Как указано в заявлении, бизнесмен без разрешения использовал товарные знаки и произведения изобразительного искусства, в том числе образы Лунтика, Милы, Пчеленка, Вупсеня и Пупсеня, Бабы Капы и Генерала Шера.

Арбитражный суд Алтайского края принял иск к рассмотрению.

«Студия требует взыскать с ответчика 90 тысяч рублей компенсации за нарушение авторских прав, 10,4 тысячи рублей судебных расходов», — уточняется в публикации.

Ранее сообщалось, что Центробанк выпустит памятную монету с Лунтиком.