Создатель «Лунтика» подал в суд на предпринимателя из Барнаула

Студия обвиняет предпринимателя в нарушении авторских прав на персонажей мультсериала «Лунтик». Как указано в заявлении, бизнесмен без разрешения использовал товарные знаки и произведения изобразительного искусства, в том числе образы Лунтика, Милы, Пчеленка, Вупсеня и Пупсеня, Бабы Капы и Генерала Шера.