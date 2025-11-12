Создатель «Лунтика» подал в суд на предпринимателя из Барнаула

Студия анимационного кино «Мельница» подала в суд на индивидуального предпринимателя из Барнаула с требованием компенсации за нарушение авторских прав, пишет altapress.ru.
Студия обвиняет предпринимателя в нарушении авторских прав на персонажей мультсериала «Лунтик». Как указано в заявлении, бизнесмен без разрешения использовал товарные знаки и произведения изобразительного искусства, в том числе образы Лунтика, Милы, Пчеленка, Вупсеня и Пупсеня, Бабы Капы и Генерала Шера.
Арбитражный суд Алтайского края принял иск к рассмотрению.
«Студия требует взыскать с ответчика 90 тысяч рублей компенсации за нарушение авторских прав, 10,4 тысячи рублей судебных расходов», — уточняется в публикации.
Ранее сообщалось, что Центробанк выпустит памятную монету с Лунтиком.