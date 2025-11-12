Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь певицы Славы получила роль в бразильском сериале

Александра Морозова сыграет ученого-океанолога Лизу
Александра Морозова
Александра Морозова

Дочь певицы Славы и российская актриса Александра Морозова получила одну из основных ролей в новом сериале бразильской киностудии Globo. Об этом она сообщила в беседе с сайтом MK.ru.

Предложение поступило после ее победы в реалити-шоу «Выживалити. Наследники», где она прошла восьминедельные испытания на острове в Таиланде.

Сюжет бразильского проекта также посвящен теме выживания после кораблекрушения круизного лайнера. Александра сыграет ученого-океанолога Лизу, чьи знания помогают выживающим справиться с вызовами дикой природы.

Съемки сериала начнутся в 2026 году в Бразилии и на островах Тихого океана. Для подготовки к роли актриса начала интенсивно изучать португальский язык.

Ранее Александра Морозова опубликовала редкое фото с отцом в день его 55-летия.