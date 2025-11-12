Ричмонд
Людмила Максакова в слезах встала на колени возле гроба актера Симонова

Артистка Максакова не сдержала эмоции на прощании с Владимиром Симоновым
Владимир Симонов
Владимир Симонов

Одна из ведущих актрис Театра Вахтангова Людмила Максакова упала на колени возле гроба Владимира Симонова на прощании с ним. Народная артистка России не смогла сдержать эмоции, даже несмотря на традиционное стремление держаться подальше от прессы и не давать лишних поводов для обсуждения, сообщает StarHit.

Людмила Максакова предпочла не давать интервью и избегала появления перед камерами. Однако она не смогла пропустить церемонию прощания с Владимиром Симоновым. Подойдя к гробу, Людмила Васильевна опустилась на колени и расплакалась.

Напомним, 8 ноября ушел из жизни Владимир Симонов. Актер скончался в возрасте 69 лет из-за сердечной недостаточности. 12 ноября в Театре Вахтангова близкие и коллеги прощаются с талантливым артистом.

Ранее Нонна Гришаева вспомнила, что Симонов был уставшим в последние дни жизни.