Людмила Максакова в слезах встала на колени возле гроба актера Симонова

Одна из ведущих актрис Театра Вахтангова Людмила Максакова упала на колени возле гроба Владимира Симонова на прощании с ним. Народная артистка России не смогла сдержать эмоции, даже несмотря на традиционное стремление держаться подальше от прессы и не давать лишних поводов для обсуждения, сообщает StarHit.