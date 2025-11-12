Владимира Симонова похоронили на Троекуровском кладбище

Прощание с артистом проходило на исторической сцене Театра Вахтангова. Почтить память Симонова прибыли десятки близких, друзей и коллег. Среди них заслуженные артисты России Александр Яцко и Виктор Добронравов, народный артист РФ Сергей Маковецкий, народный артист РФ Александр Олешко, режиссер Сергей Урсуляк, актрисы Юлия Рутберг и Нонна Гришаева, главный режиссер театра им. Евгения Вахтангова Анатолий Шульев, художественный руководитель Московского драматического театра «Модерн» заслуженный артист РФ Юрий Грымов.