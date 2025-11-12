Владимира Симонова похоронили на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ведущий актер Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова народный артист РФ Владимир Симонов похоронен на 21-м участке Троекуровского кладбища, передает корреспондент ТАСС.
Прощание с артистом проходило на исторической сцене Театра Вахтангова. Почтить память Симонова прибыли десятки близких, друзей и коллег. Среди них заслуженные артисты России Александр Яцко и Виктор Добронравов, народный артист РФ Сергей Маковецкий, народный артист РФ Александр Олешко, режиссер Сергей Урсуляк, актрисы Юлия Рутберг и Нонна Гришаева, главный режиссер театра им. Евгения Вахтангова Анатолий Шульев, художественный руководитель Московского драматического театра «Модерн» заслуженный артист РФ Юрий Грымов.
В день прощания зеркала в фойе театра были завешены черной тканью, в большом фойе представлены фотографии Симонова.
Актер умер 8 ноября в возрасте 68 лет. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность.