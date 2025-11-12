Ричмонд
42-летняя звезда «Универа» снялась в полотенце на голое тело

Российская актриса Наталья Рудова показала откровенное фото в полотенце
Наталья Рудова / фото: соцсети
Российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала откровенное фото. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

42-летняя звезда сериала «Универ» снялась во время посещения салона красоты, где ей делали массаж при помощи аппарата «Эндосфера». На размещенных кадрах артистка предстала, сидя на кушетке и обернув зеленым полотенцем голое тело.

При этом она распустила небрежно уложенные волосы и надела на руку золотистый браслет.

Ранее Наталья Рудова снялась с окровавленным лицом.