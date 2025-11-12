Ричмонд
Нонна Гришаева вспомнила, что Симонов был уставшим в последние дни жизни

Актриса поделилась воспоминаниями об ушедшем из жизни актере
Владимир Симонов
Владимир СимоновИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Нонна Гришаева призналась в беседе с изданием «Абзац», что последние дни народный артист России Владимир Симонов выглядел уставшим.

По словам знаменитости, несмотря на внешнюю грусть и усталость, Симонов всегда улыбался и шутил. Артистка его запомнила таким в последние полтора-два месяца перед кончиной. Актриса также вспомнила, как несколько лет назад коллега жаловался ей на усталость.

«Я где-то года три назад пыталась его пригласить в один спектакль. И он сказал: “Ты знаешь, я так устал. У меня нет сил. Это же гастроли, это надо ездить. Я устал”», — поделилась актриса.

9 ноября не стало ведущего актера Театра им. Евгения Вахтангова из-за сердечной недостаточности. Прощание с артистом прошло 12 ноября в Большом фойе Театра Вахтангова.

Ранее Владимир Машков выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Симонова.