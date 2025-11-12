«Левша» и «Трудно быть богом» стали самыми ожидаемыми экранизациями по версии «Читки 4.0»

«Сейчас я поймал себя на мысли — здорово, что проект еще до конца не закончен, но уже чувствуется от вас такая отдача. Это невероятно осознавать, спасибо», — сказал со сцены сценарист сериала «Трудно быть богом» Андрей Золотарев.