Софья Эрнст посетила вечеринку, которую организовала Ксения Собчак в честь своего 44-летия. На мероприятии актриса появилась в необычном образе.
Она надела черное платье длины миди с декольте и меховым подолом, кожаные ботфорты и боа с перьями. Звезда сериала «Содержанки» заплела длинные волосы в небрежную косу. Она сделала легкий макияж с обесцвеченными бровями.
Актриса показала общее фото с именинницей. На другом снимке она была запечатлена со стилистом Лилией Рах.
«Сама др праздную крайне редко, но обожаю ходить на праздники к другим. И праздник Ксении был образцовый: теплый, веселый, искрометный, трогательный и очень красивый», — написала актриса.
Ранее Софья Эрнст удивила дерзкими образами в новой фотосессии. Актриса примерила наряды Дома моды Вячеслава Зайцева. Для этой съемки она тоже высветлила брови. Юлия Снигирь сравнила коллегу с Жанной Д’Арк.