Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Софья Эрнст вышла в свет в новом образе «без бровей»

Актриса появилась на публике в необычном образе

Софья Эрнст посетила вечеринку, которую организовала Ксения Собчак в честь своего 44-летия. На мероприятии актриса появилась в необычном образе.

Софья Эрнст, фото: соцсети
Софья Эрнст, фото: соцсети

Она надела черное платье длины миди с декольте и меховым подолом, кожаные ботфорты и боа с перьями. Звезда сериала «Содержанки» заплела длинные волосы в небрежную косу. Она сделала легкий макияж с обесцвеченными бровями.

Актриса показала общее фото с именинницей. На другом снимке она была запечатлена со стилистом Лилией Рах. 

Софья Эрнст и Ксения Собчак, фото: соцсети
Софья Эрнст и Ксения Собчак, фото: соцсети
Софья Эрнст и Лилия Рах, фото: соцсети
Софья Эрнст и Лилия Рах, фото: соцсети

«Сама др праздную крайне редко, но обожаю ходить на праздники к другим. И праздник Ксении был образцовый: теплый, веселый, искрометный, трогательный и очень красивый», — написала актриса.

Ранее Софья Эрнст удивила дерзкими образами в новой фотосессии. Актриса примерила наряды Дома моды Вячеслава Зайцева. Для этой съемки она тоже высветлила брови. Юлия Снигирь сравнила коллегу с Жанной Д’Арк.