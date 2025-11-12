52-летняя актриса Ирина Гринева похвасталась своим прессом. Звезда позировала у себя дома в коротких шортах и кроп-топе с длинными рукавами. Она снялась перед зеркалом после утренней зарядки и поделилась кадром в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Артистка говорила в личном блоге, что при росте в 170 сантиметров ее вес варьируется от 50 до 55 килограммов. Гринева активно занимается спортом, бегает по утрам, а еще практикует голодание. Знаменитость отмечала, что старается питаться сбалансированно и не переедать — она ест небольшими порциями четыре-пять раз в день. Также звезда поддерживает тело в тонусе с помощью массажа и плавания.
Знаменитость в 2010 году вышла замуж за фигуриста, бронзового призера Олимпийских игр Максима Шабалина, артистке на тот момент было 37 лет, а спортсмену — 28. Актриса признавалась, что сначала не восприняла ухаживания чемпиона всерьез, но разница в возрасте ее никогда не смущала. Звезда в 40 лет впервые стала матерью, в 2013 году она родила дочь Василису. По словам знаменитости, появление ребенка полностью изменило ее жизнь и воплотило в реальность многие мечты.
