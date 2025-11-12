Сериал «Аутсорс» победил на Stockholm City Film Festival в Швеции

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российский сериал «Аутсорс» стал победителем в номинации «Лучший веб- или телесериал» (Web/TV Series) на международном фестивале Stockholm City Film Festival. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko.