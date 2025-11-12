Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сериал «Аутсорс» победил на Stockholm City Film Festival в Швеции

Режиссером-постановщиком сериала выступил Душан Глигоров
Иван Янковский в сериале «Аутсорс»
Иван Янковский в сериале «Аутсорс»

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российский сериал «Аутсорс» стал победителем в номинации «Лучший веб- или телесериал» (Web/TV Series) на международном фестивале Stockholm City Film Festival. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko.

«Оригинальный проект Okko “Аутсорс” победил на шведском кинофестивале Stockholm City Film Festival в номинации “Лучший веб- или телесериал (Web/TV Series)”. Фестиваль проводит группа независимых шведских режиссеров, которые отбирают лучшие работы со всего мира», — говорится в сообщении.

Душан Глигоров
Душан Глигоров

Режиссером-постановщиком сериала выступил Душан Глигоров, оператором-постановщиком — Батыр Моргачев, ранее сотрудничавшие на проектах «Трасса», «Химера» и «Хрустальный». Автор сценария и шоураннер — Анна Козлова («Медиатор», «Краткий курс счастливой жизни», «Кеша должен умереть»).

В сериале снялись Иван Янковский, Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко, Дмитрий Сумин, Леонид Тележинский, Мила Ершова, Карина Разумовская и другие актеры. Художником по костюмам стала Даша Фомина, известная по работам над сериалами «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Эпидемия» и «Перевал Дятлова». Продюсеры проекта — Александр Цекало и Иван Самохвалов.