Сериал «Аутсорс» победил на Stockholm City Film Festival в Швеции

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российский сериал «Аутсорс» стал победителем в номинации «Лучший веб- или телесериал» (Web/TV Series) на международном фестивале Stockholm City Film Festival. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko.
«Оригинальный проект Okko “Аутсорс” победил на шведском кинофестивале Stockholm City Film Festival в номинации “Лучший веб- или телесериал (Web/TV Series)”. Фестиваль проводит группа независимых шведских режиссеров, которые отбирают лучшие работы со всего мира», — говорится в сообщении.
Режиссером-постановщиком сериала выступил Душан Глигоров, оператором-постановщиком — Батыр Моргачев, ранее сотрудничавшие на проектах «Трасса», «Химера» и «Хрустальный». Автор сценария и шоураннер — Анна Козлова («Медиатор», «Краткий курс счастливой жизни», «Кеша должен умереть»).
В сериале снялись Иван Янковский, Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко, Дмитрий Сумин, Леонид Тележинский, Мила Ершова, Карина Разумовская и другие актеры. Художником по костюмам стала Даша Фомина, известная по работам над сериалами «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Эпидемия» и «Перевал Дятлова». Продюсеры проекта — Александр Цекало и Иван Самохвалов.