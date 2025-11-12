Ричмонд
Вадим Демчог рассказал о съемках в «Интернах»: «Были как домашние животные»

Актер Вадим Демчог заявил, что видел солнце пять раз в месяц во время съемок «Интернов»
Вадим Демчог в «Интернах»
Вадим Демчог в «Интернах»

Актер Вадим Демчог рассказал в интервью «Газете.Ru», что сериал «Интерны» стал для него мощным экспериментом.

По словам артиста, «Интерны» «подарили ему крылья» на определенном этапе и сыграли огромную роль в биографии. Он выразил величайшую благодарность всем людям, которые прошли с ним этот период.

Демчог отметил, что съемки в сериале были очень трудными.

«Он был очень кровососущим, и мы видели солнце максимум пять раз в месяц. Я приходил в студию, когда солнце еще не взошло, а уходил — когда уже зашло. Это были постоянные съемки, более 350 серий. Понятно, что натерли мозоли, наверное, каждому жителю этой великой страны. Мы были уже как домашние животные», — поделился артист.

Демчог отметил, что сейчас не общается ни с кем из коллег по «Интернам».