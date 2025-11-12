Никита Панфилов возвращается к роли доктора Глеба Каверина во втором сезоне медицинского сериала «Акушер». В новых сериях его герою, бывшему военному хирургу, ставшему акушером, предстоят новые испытания. Создатели сериала обещают еще больше психологизма и детективных интриг.
Продолжение начинается спустя несколько месяцев после событий первого сезона. Каверин пытается вить семейное гнездо с любимой Леной (Елена Лотова). Но не все так просто: бывшая жена (Виктория Романенко) доктора вот-вот родит, причем, кто отец будущего ребенка — неизвестно.
И еще одна женщина встает на пути Каверина, жестокая Татьяна Жарова (Ирина Таранник), которая становится заведующей отделением. Она объединяется с врагом Каверина, криминальным авторитетом Брагиным (Владимир Бутенко), и собирается его выжить. Но на стороне доктора есть и союзники: подполковник полиции Анна Старцева (Юлия Такшина) и главврач перинатального центра Евгений Добровольский (Иван Агапов).
По словам Никиты Панфилова, в новом сезоне его герой станет во много раз счастливее. И это счастье, признается актер, ему будет страшно потерять.
«Страх выйдет у Каверина на первый план, он станет для него главным психологическим препятствием. Чтобы сохранить семью, ему придется пройти через колоссальные трудности, созданные плохими людьми. Ну и, конечно, зрителей ждут новые истории про женщин, роды и детей», — рассказал Никита Панфилов.
Режиссер Денис Карро обещает, что в новом сезоне «герои будут бороться не только с внешними обстоятельствами — интригами, местью, сложными пациентами, — но и с внутренними конфликтами».
Многие медицинские случаи, показанные в сериале «Акушер», основаны на реальных событиях. Один из таких врачебных кейсов — операция на головном мозге ребенка в утробе матери, которую провели врачи из Тюмени и Екатеринбурга.
Премьера второго сезона сериала «Акушер» состоится 17 ноября в эфире телеканала НТВ.