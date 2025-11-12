Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Эми Шумер удалила все фото в соцсетях до похудения

Актриса убрала старые снимки, на которых она запечатлена до похудения
Эми Шумер, фото: соцсети
Эми Шумер, фото: соцсети

Известная американская актриса и стендаперша Эми Шумер удалила все фото в соцсетях до похудения. Об этом пишет People.

Журналисты издания заметили, что 44-летняя звезда фильма «Красотка на всю голову» очистила свой аккаунт в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) от старых снимков. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Эми Шумер, фото: соцсети
Эми Шумер, фото: соцсети

Однако выяснилось, что несколько часов назад Шумер опубликовала пост со снимками в ярко-красном мини-платье и остроносых туфлях, продемонстрировав тем самым новую внешность после похудения.

По данным портала, в марте знаменитость призналась, что избавилась от лишних килограммов с помощью препарата «Мунджаро» (лекарство для борьбы с сахарным диабетом второго типа у взрослых и ожирения).