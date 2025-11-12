Известная американская актриса и стендаперша Эми Шумер удалила все фото в соцсетях до похудения. Об этом пишет People.
Журналисты издания заметили, что 44-летняя звезда фильма «Красотка на всю голову» очистила свой аккаунт в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) от старых снимков.
Однако выяснилось, что несколько часов назад Шумер опубликовала пост со снимками в ярко-красном мини-платье и остроносых туфлях, продемонстрировав тем самым новую внешность после похудения.
По данным портала, в марте знаменитость призналась, что избавилась от лишних килограммов с помощью препарата «Мунджаро» (лекарство для борьбы с сахарным диабетом второго типа у взрослых и ожирения).