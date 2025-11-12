Сидни Суини отреагировала на плохие кассовые сборы своего нового фильма

Новый байопик о боксерше Кристи Мартин «Кристи» собрал в домашнем прокате всего 1,3 миллиона долларов после премьеры в 2011 кинотеатрах по всей Америке и занял 11-е место среди всех фильмов за выходные. Картина, тем не менее, получила высокие оценки зрителей: рейтинг этой спортивной драмы на Rotten Tomatoes составляет аж 99%.
«Я так горжусь этим фильмом!», — написала сыгравшая главную роль Сидни Суини в своих социальных сетях, опубликовав серию закулисных фотографий со съемок.
Актриса также добавила, что гордится представлять такую сильную и стойкую личность, как Кристи Мартин, и назвала съемки в этой ленте «одной из величайших почестей в жизни».
Сидни призналась, что не считает плохие кассовые сборы провалом: «Если Кристи дала хотя бы одной женщине смелость сделать первый шаг к безопасности, то мы уже добились успеха. Так что да, я горжусь. Почему? Потому что мы не всегда создаем искусство ради цифр, мы создаём его ради воздействия».
Кристи Мартин, героиня нового фильма, является членом Международного зала славы бокса и профессионально выступала с 1989 по 2011 год. Кристи рассказывает о своем пути в спорте и о жестоком обращении со стороны мужа и тренера Джеймса Мартина, которого в фильме играет Бен Фостер.
«Этот фильм о выживании, мужестве и надежде», — также высказалась Сидни Суини.
Ранее Сидни Суини рассказала о сложной подготовке к роли боксерши.