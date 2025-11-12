Ричмонд
Звезда «Универа» Арарат Кещян показал своих повзрослевших дочерей

Актер Арарат Кещян опубликовал фото с дочерьми

Звезда сериала «Универ» Арарат Кещян показал своих повзрослевших дочерей. Он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с 11-летней Евой и 8-летней Дианой. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артист рассказал подписчикам, что приехал с семьей на свадьбу к своей племяннице.

Арарат Кещян с дочерьми / фото: соцсети
Арарат Кещян с дочерьми / фото: соцсети

«Две валькирии и Валико», — с юмором подписал снимок актер.

Артист женат на психологе Екатерине Шепета (в девичестве. — Газета.Ru). Супруги официально расписались 11 января 2013 года в Москве. После этого они улетели в Таиланд, где у них была красивая свадебная церемония. Вернувшись в Москву, пара приняла решение организовать торжество для друзей и самых близких людей. А потом они сыграли свадьбу в Казахстане — на родине жены актера.

Пара воспитывает трех дочерей: помимо Евы и Дианы, у них подрастает трехлетняя Ани. Бизнесвумен признавалась, что муж мечтал о сыне-первенце. После УЗИ, когда врач озвучил пол ребенка, актер очень расстроился, а психолог разрыдалась, увидев реакцию супруга. Сейчас супруги вспоминает об этом с улыбкой, но тогда жене артиста было не до смеха.

Ранее жена звезды «Универа» показала, как они выглядели в день знакомства 14 лет назад.