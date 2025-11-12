Звезда «Универа» Арарат Кещян показал своих повзрослевших дочерей

Артист женат на психологе Екатерине Шепета (в девичестве. — Газета.Ru). Супруги официально расписались 11 января 2013 года в Москве. После этого они улетели в Таиланд, где у них была красивая свадебная церемония. Вернувшись в Москву, пара приняла решение организовать торжество для друзей и самых близких людей. А потом они сыграли свадьбу в Казахстане — на родине жены актера.