В Театре Вахтангова простились с Владимиром Симоновым

«Владимир Симонов — мой товарищ, мы знакомы 50 лет, мы вместе поступили, были в одной группе, жили в одной комнате все четыре года, мы играли в одних дипломных спектаклях, мы вместе пришли в театр, мы вместе существовали на сцене, мы вместе снимались. Знаете, ощущение, как будто у тебя оторвали кусок души. Так резко, неожиданно. Володя Симонов — виртуозный артист, умеющий играть и комедию, и драму. А главное — всегда с душой», — сказал народный артист РФ Сергей Маковецкий.