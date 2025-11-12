Хелена Бонэм Картер показала повзрослевшую 17-летнюю дочь от Тима Бертона

Хелена Бонем Картер стала героиней новой рекламной съемки ювелирного бренда Larkspur & Hawk. Актриса вместе со своей 17-летней дочерью Нелл продемонстрировала украшения из коллекции Palette, которые стоят около 19 тысяч долларов.
Нелл предстала перед камерой в платье цвета фуксии с аппликациями в виде цветов. Она распустила волосы и сделала нежный макияж. Девушка надела колье и серьги с драгоценными камнями.
Звезда фильма «Алиса в Зазеркалье» выбрала белоснежный наряд, который сочетался с пепельно-розовым цветом ее волос. Бонем Картер собрала их в прическу и сделала макияж с акцентом на глазах и губах.
«Я люблю украшения и то, как они могут пережить нас, людей, храня истории десятилетиями и даже столетиями. А еще я люблю наряжаться и притворяться, что это моя работа, поэтому, когда Эмили спросила, не соглашусь ли я на памятную фотосессию, я ухватилась за возможность полностью перевоплотиться в грузинку», — призналась 59-летняя актриса.
Она также призналась, что однажды мама подарила ей ценное ожерелье. Бонем Картер заявила, что хочет вскоре подарить его своей дочери.
Напомним, Хелена Бонем Картер родила дочь в браке с режиссером Тимом Бертоном. У звезд также есть 22-летний сын Билли Рэй.
Актриса и режиссер поженились в 2001 году и через 13 лет расстались. После развода они получили равные права опеки над детьми.
«С детьми все в порядке, они живут двойной жизнью. Поначалу ужасно тяжело привыкать к тому, что детей нет рядом [когда вы делите опеку]», — говорила Бонем Картер в 2020 году в интервью The Guardian.
Ранее Хелену Бонем Картер раскритиковали за образ с рваной одеждой.