Хелена Бонэм Картер показала повзрослевшую 17-летнюю дочь от Тима Бертона

«Я люблю украшения и то, как они могут пережить нас, людей, храня истории десятилетиями и даже столетиями. А еще я люблю наряжаться и притворяться, что это моя работа, поэтому, когда Эмили спросила, не соглашусь ли я на памятную фотосессию, я ухватилась за возможность полностью перевоплотиться в грузинку», — призналась 59-летняя актриса.