Он вырос в религиозной семье и учился дома
Райан Гослинг родился 12 ноября 1980 года в Лондоне (провинция Онтарио, Канада) в семье торгового представителя и секретаря. Родители были членами религиозного движения мормонов, и это сильно повлияло на мировоззрение будущего актера. Позже он признавался, что вырос в очень дисциплинированной, но одновременно доброй среде.
В школе Гослинг чувствовал себя изолированным — одноклассники его дразнили, и он часто вступал в конфликты. После того как его поведение стало проблемой, мать перевела сына на домашнее обучение. Именно тогда у него появилось время на творчество: он пел, снимал короткие ролики и мечтал о кино.
Его первой школой был Disney Channel
В 1993 году Райан прошел кастинг в легендарное шоу «Клуб Микки Мауса», где вместе с ним выступали Бритни Спирс, Кристина Агилера и Джастин Тимберлейк. Гослинг жил в доме семьи Тимберлейк во время съемок, они до сих пор сохраняют дружеские отношения.
На проекте он пел, танцевал и вел репортажи, хотя тогда еще не думал о профессии актера. Однако именно этот опыт дал ему уверенность перед камерой и стал настоящей школой выживания в индустрии.
Он мечтал стать музыкантом и до сих пор играет в группе
До Голливуда Гослинг видел себя не актером, а музыкантом. Он играет на гитаре, пианино и бас-гитаре, а в 2007 году основал инди-группу Dead Man’s Bones. В их песнях звучат хоррор-мотивы, орган, детские голоса и меланхолия — словом, готовый саундтрек к фильму Тима Бертона.
Их дебютный альбом получил хорошие отзывы критиков, а Гослинг признался, что музыка для него — способ справляться со страхами.
Роль в «Дневнике памяти» изменила его жизнь
Настоящая слава пришла к Райану Гослингу в 2004 году, когда он сыграл Ноя Кэлхуна в романтической драме «Дневник памяти». На съемках он познакомился с Рэйчел МакАдамс, и между ними вспыхнули реальные чувства. Их экранный и внеэкранный роман стал культовым — пара встречалась несколько лет, а сцена под дождем вошла в список самых романтичных эпизодов в истории кино.
Интересно, что режиссер Ник Кассаветис изначально сомневался в кандидатуре Гослинга: актер казался ему «слишком замкнутым». Но именно это качество сделало его героя живым и настоящим.
Он почти стал Джокером, но отказался
После триумфа «Драйва» и «Места под соснами» Райан Гослинг стал одним из самых востребованных актеров своего поколения. Студия Warner Bros. предлагала ему роль Джокера в фильме «Отряд самоубийц», но Гослинг отказался из-за условий контракта — студия требовала участия в нескольких частях франшизы, а актер не любит связывать себя обязательствами.
Его отец вдохновил персонажа из «Ла-Ла Ленда»
Многие не знают, что прототипом Сэба, героя «Ла-Ла Ленда», стал отец актера, Джордж Гослинг, который тоже был музыкантом и обожал джаз. Райан с детства слушал Луи Армстронга и Дэйва Брубека, поэтому в фильме он чувствовал себя не играющим пианиста, а действительно являющимся им.
Для роли он учился играть на фортепиано по два часа в день в течение трех месяцев. Режиссер Дэмьен Шазелл позже говорил, что Гослинг отказался от дублеров и сыграл все партии сам. За роль он получил «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар».
Он один из самых заботливых отцов Голливуда
С 2011 года Райан Гослинг состоит в отношениях с актрисой Евой Мендес, с которой познакомился на съемках фильма «Место под соснами». У пары две дочери — Эсмеральда и Амада. Они редко появляются на публике, а их родители тщательно оберегают семейную жизнь от внимания прессы.
Гослинг неоднократно признавался, что именно отцовство изменило его больше, чем любая роль. Ева Мендес рассказывала, что Райан готовит завтраки, возит детей в школу и полностью вовлечен в их жизнь.
Он стал мемом, но принял это с юмором
После выхода «Барби» в 2023 году Гослинг стал объектом бесконечных интернет-мемов. Фраза I’m just Ken и сцены с песней из фильма превратили его в классический образ самоиронии.
Сам актер назвал роль своей мечтой: «Я наконец чувствую себя видимым. Меня видят. Думаю, многие Кены почувствуют себя видимыми, когда посмотрят кино. Я должен был сделать это ради Кенов».