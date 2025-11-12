12 ноября 2025 Источник: Кино Mail

От Кена до заботливого отца: путь Райана Гослинга в 8-ми неожиданных фактах об актере

Райан Гослинг никогда не стремился быть звездой. Он не любит давать интервью, редко появляется на публике и всегда выбирает роли с подтекстом. Но именно эта скромность и честность сделали его тем, кого зрители воспринимают не как кумира, а как «своего парня». В день 45-летия Гослинга вспоминаем интересные факты из жизни актера.