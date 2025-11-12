Оскар Айзек высказался о возвращении в «Звездные войны»

«Я был бы действительно открыт для этого, хотя сейчас я не очень готов к сотрудничеству с Disney, — отметил Айзек в новом интервью. — Но если они смогут как-то разобраться и, знаете ли, не поддаться фашизму, это было бы здорово. Если это произойдет, то да, я был бы готов поговорить о далекой галактике или о чем угодно другом».