Оскар Айзек высказался о возвращении в «Звездные войны»

Актер Оскар Айзек рассказал, стоит ли фанатам ожидать его возвращения во вселенную «Звездных войн». Хотя однажды он пошутил, что вернется во франшизу только в том случае, если ему понадобится другой дом, 46-летний актер, сыгравший По Дэмерона, пилота истребителя X-wing Сопротивления, в трех фильмах с 2015 по 2019 год, недавно заявил, что пересмотрел бы свои взгляды.
«Я был бы действительно открыт для этого, хотя сейчас я не очень готов к сотрудничеству с Disney, — отметил Айзек в новом интервью. — Но если они смогут как-то разобраться и, знаете ли, не поддаться фашизму, это было бы здорово. Если это произойдет, то да, я был бы готов поговорить о далекой галактике или о чем угодно другом».
Комментарии Айзека прозвучали через два дня после того, как ABC и Walt Disney Company приостановили показ шоу «Джимми Киммел в прямом эфире!» из-за спорных высказываний Киммела.
Если не считать недавних скандалов, Айзек еще в 2020 году ясно дал понять, что он испытывает уважение к своему прошлому проекту и опыту работы с коллегами по «Звездным войнам», включая Харрисона Форда, Адама Драйвера, Марка Хэмилла и покойную Кэрри Фишер.