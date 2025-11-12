Ричмонд
Деми Мур показала, как двухлетняя внучка трогательно поздравила ее с 63-летием

11 ноября актрисе исполнилось 63 года
Деми Мур с внучкой
Деми Мур с внучкой

Деми Мур поделилась трогательным видео со своей двухлетней внучкой Луэттой. Актриса показала, как малышка поздравила ее с днем рождения — 11 ноября знаменитости исполнилось 63 года.

Звезда фильма «Ангелы Чарли: Только вперед» разговаривала с наследницей по видеосвязи. Луэтта спела для знаменитой бабушки песню «С днем рождения тебя». Актриса в этот момент сидела в салоне автомобиля о своей собакой породы чихуахуа по кличке Пилаф.

Внучка Деми Мур поздравила ее с днем рождения, фото: соцсети
Внучка Деми Мур поздравила ее с днем рождения, фото: соцсети

«О, спасибо тебе! Как хорошо ты поешь. Я люблю тебя!» — поблагодарила звезда внучку.

Они обе послали друг другу воздушные поцелуи. «Самый милый подарок на день рождения от моей маленькой Лу! Спасибо за все поздравления», — подписала ролик Мур.

Луэтта — пока единственная внучка Деми Мур. Она родилась в отношениях ее старшей дочери Румер Уиллис с Дереком Ричардом Томасом.

Эмма Хеминг с детьми, Деми Мур и Румер Уиллис с дочерью, фото: соцсети
Эмма Хеминг с детьми, Деми Мур и Румер Уиллис с дочерью, фото: соцсети

«Вы бы видели, как сияет лицо Лу, когда они с бабушкой созваниваются по FaceTime, пока нас нет дома. Она так радуется, и это так мило, а моя мама просто невероятна с детьми. Она всегда была такой, и так приятно видеть их вместе. Они такие забавные и чудесные», — говорила Румер в интервью журналу People.

У актрисы есть еще две дочери — Скаут и Таллула. Они родилась в ее браке с Брюсом Уиллисом. Актеры развелись в 2000 году после 13 лет брака. Звезды сохранили дружеские отношения после расставания.