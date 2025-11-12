Умер актер из «Ментовских войн» и «Невского» Иван Фирсов

Фирсов родился 30 января 1968 года в Ленинграде. Его актерская карьера началась в 2010 году, он сыграл роль в эпизоде сериала «Дознаватель». В общей сложности он снялся более чем в 20 проектах, включая сериалы «Ментовские войны», «Невский», «Реализация», «Морские дьяволы. Особое задание», «Условный мент» и другие.