Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ выяснили, что осталось в собственности у Михаила Ефремова после развода

SHOT: Ефремов оставил себе только небольшую квартиру в Москве после развода
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов

Народный артист России Михаил Ефремов после развода с Софьей Кругликовой оставил себе только небольшую квартиру в центре Москвы. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Накануне стало известно, что артист переоформил значительную часть своей недвижимости на Софью Кругликову. Речь идет о шестикомнатной квартире в Плотниковом переулке площадью около 150 кв.м., которая оценивается в 140 млн рублей, а также о другом жилье. Общая сумма имущества, переданного жене, составила 200 млн рублей.

SHOT отмечает, что Кругликовой также принадлежат квартира площадью 45 кв.м. на Большой Никитской и дом с участком в шесть соток в СНТ «Рябинушка» Красногорска.

Актер же теперь единолично владеет лишь небольшой квартирой в Москве площадью 67 кв.м., которая досталась ему по наследству от матери. Также он сохранил 50% доли в квартире на Тверской улице площадью 123 кв.м.

Ранее директор театра Михалкова рассказал о самочувствии Михаила Ефремова.