СМИ выяснили, что осталось в собственности у Михаила Ефремова после развода

Народный артист России Михаил Ефремов после развода с Софьей Кругликовой оставил себе только небольшую квартиру в центре Москвы. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.
Накануне стало известно, что артист переоформил значительную часть своей недвижимости на Софью Кругликову. Речь идет о шестикомнатной квартире в Плотниковом переулке площадью около 150 кв.м., которая оценивается в 140 млн рублей, а также о другом жилье. Общая сумма имущества, переданного жене, составила 200 млн рублей.
SHOT отмечает, что Кругликовой также принадлежат квартира площадью 45 кв.м. на Большой Никитской и дом с участком в шесть соток в СНТ «Рябинушка» Красногорска.
Актер же теперь единолично владеет лишь небольшой квартирой в Москве площадью 67 кв.м., которая досталась ему по наследству от матери. Также он сохранил 50% доли в квартире на Тверской улице площадью 123 кв.м.
