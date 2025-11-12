Ричмонд
Ирина Пегова снялась в купальнике в Дубае

Актриса опубликовала фото с отдыха в Дубае

Актриса Ирина Пегова снялась в купальнике. Звезда позировала на пляже в Дубае, где отдыхает с возлюбленным и друзьями. Она поделилась кадром в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Ирина Пегова / фото: соцсети
Ирина Пегова / фото: соцсети

Артистка недавно рассекретила роман с коллегой Сергеем Мариным. Пара появилась вместе на фестивале «Пилот», не скрываясь от журналистов. Пегова признавалась поклонникам, что в личной жизни у нее все отлично складывается, и она счастлива.