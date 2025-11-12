Ирина Пегова снялась в купальнике в Дубае

Актриса Ирина Пегова снялась в купальнике. Звезда позировала на пляже в Дубае, где отдыхает с возлюбленным и друзьями. Она поделилась кадром в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Артистка недавно рассекретила роман с коллегой Сергеем Мариным. Пара появилась вместе на фестивале «Пилот», не скрываясь от журналистов. Пегова признавалась поклонникам, что в личной жизни у нее все отлично складывается, и она счастлива.
Ранее Ирина Пегова впервые показала фото с новым возлюбленным.