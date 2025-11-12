Захватывающий психологический триллер «Во всем виновата она» погрузил зрителей в кошмар благополучной с виду семьи. История началась с похищения маленького Майло, сына Мариссы и Питера Ирвайнов, и превратилась в клубок лжи, манипуляций и старых грехов. Если вы хотите знать, чем закончился первый сезон сериала и как герои распутали этот узел, наша статья даст ответы.
Итоги финальной серии 1-го сезона сериала «Во всем виновата она»
Финальная серия стала взрывной развязкой, где все тайны всплыли наружу. Кэри Финч, похитительница Майло, вооружившись пистолетом, ворвалась в дом к Мариссе и Питеру. В последовавшей перестрелке был смертельно ранен Колин, парень сестры Питера, Лии. Когда Марисса в ужасе спросила, пришла ли Кэри забрать Майло, та ответила, что хочет только поговорить с ней «как мать с матерью» и заставить ее пообещать защитить мальчика от Питера. Не дав ей договорить, Питер застрелил Кэри.
Ключом к разгадке стала аудиозапись, которую Кэри успела передать Мариссе. Из нее следовало, что много лет назад женщины попали в одну и ту же аварию. Обе были с новорожденными сыновьями. Сын Мариссы погиб, а сын Кэри выжил. Питер, узнав об этом, совершил чудовищную подмену: он отдал Мариссе чужого ребенка, выдав его за их спасшегося сына. Именно поэтому Кэри, узнав правду, похитила Майло в первой серии — она пыталась его вернуть.
Осознав, что всю жизнь прожила с монстром, который подменил детей, лгал и даже убил человека, Марисса испытала не только шок, но и животный страх. Она поняла, что не может просто уйти от Питера, не зная, на что он еще способен. И тогда Марисса придумала хладнокровный и идеальный план. На похоронах Колина она съела продукт с соей (на которую у Питера смертельная аллергия), поцеловала его, а когда у мужа начался анафилактический шок, подсунула просроченный автоинжектор. Питер умер, не дождавшись скорой.
Детектив Алкарас, ведший дело о похищении, вскоре раскрыл истинную причину смерти Питера. Однако, придя к Мариссе, заявил, что дело закрыто, и признался, что счастлив, что все обернулось именно так. В самой последней сцене сезона мы видим Мариссу и Дженни, сидящих на веранде с бокалами вина. Они спокойно улыбаются, наблюдая за тем, как их сыновья, Майло и Брендан, играют рядом. Буря окончена.
Как сложилась судьба героев
Кровавая развязка истории с похищением Майло навсегда изменила жизнь каждого персонажа. Давайте проследим за их судьбами.
Марисса
Начав сериал как успешная бизнес-леди с идеальной семьей, Марисса (Сара Снук) прошла через ад потери ребенка, чтобы в итоге узнать, что ее муж — патологический лгун и манипулятор. Она выяснила, что Питер сознательно калечил жизни близких (вредил сестре, брату), скрывал доказательства по делу о похищении и, самое страшное, много лет назад подменил ее ребенка чужим после аварии. Страх и отчаяние перед этим человеком заставили ее пойти на крайние меры. Ее финальный поступок — убийство Питера, замаскированное под несчастный случай — стал актом отчаянной самозащиты и мести. В финале она обрела долгожданное спокойствие и свободу, опираясь на поддержку верной подруги Дженни.
Питер
Питер (Джейк Лэси) казался образцовым мужем и отцом, но с каждой серией его образ трещал по швам.Он оказался эгоцентричным нарциссом, который для поддержания иллюзии контроля и собственной значимости был готов на все: врать, манипулировать, калечить судьбы и даже убивать. Его главное преступление — подмена детей — навсегда сломало жизни Мариссы и Кэри. Его смерть от рук жены, которую он считал своей собственностью, стала закономерным и поэтичным финалом для персонажа, вырывшего себе могилу ложью и предательством.
Дженни
Дженни (Дакота Фаннинг) прошла путь от несчастной и одинокой женщины, чей муж игнорировал ее потребности и карьерные амбиции, до сильной и независимой личности. Общее горе — она чувствовала вину за то, что похитительница Майло работала именно у нее — сблизило ее с Мариссой. Поддержав друг друга, они нашли в себе силы изменить свои жизни. Дженни, наконец, взбунтовалась против мужа-бездельника, подала на развод и начала строить карьеру в издательском деле. Ее дружба с Мариссой стала тем якорем, который помог им обеим выстоять в шторме.
Кэри
История Кэри (София Лиллис) — это трагедия матери, лишенной ребенка. Узнав шокирующую правду о подмене, она не нашла иного выхода, кроме как похитить собственного сына. Ее действия, хоть и противозаконные, были продиктованы отчаянием и материнским инстинктом. В финале она попыталась достучаться до Мариссы, но ее жизнь оборвалась от пули Питера, человека, который обрек ее на годы страданий. Ее смерть стала катализатором для финального акта мести Мариссы.
Будет ли продолжение сериала «Во всем виновата она»
На данный момент официальных заявлений о продлении сериала «Во всем виновата она» на второй сезон от стриминговой платформы Peacock не поступало.
Важно понимать, что сериал был задуман как ограниченная экранизация одноименного романа Андреа Мара. Сюжет книги был полностью исчерпан в первом сезоне: главная тайна раскрыта, а судьбы всех ключевых персонажей получили четкое и логичное завершение. История Мариссы, Питера, Кэри и Дженни рассказана до конца.