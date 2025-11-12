Осознав, что всю жизнь прожила с монстром, который подменил детей, лгал и даже убил человека, Марисса испытала не только шок, но и животный страх. Она поняла, что не может просто уйти от Питера, не зная, на что он еще способен. И тогда Марисса придумала хладнокровный и идеальный план. На похоронах Колина она съела продукт с соей (на которую у Питера смертельная аллергия), поцеловала его, а когда у мужа начался анафилактический шок, подсунула просроченный автоинжектор. Питер умер, не дождавшись скорой.