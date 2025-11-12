Ричмонд
Жена Чадова поделилась романтичными кадрами с актером: «Мой муж не альфа-самец»

Звезда «9 роты» Алексей Чадов снялся с женой-моделью в пустыне в ОАЭ. Лейсан Галимова поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) романтичными кадрами с фотосессии, рассказав об их отношениях. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Вы не подумайте, мы не идеальные. У нас, как и у всех, бывают недопонимания, сложности. Но именно за это я люблю нас! Мы всегда открыты к диалогу. Я кайфую от того, что рядом со мной нет ни “папочки”, который все решает за меня, ни “альфа-самца”, который подавляет мою истинную природу. И, конечно, ни “маленького мальчика”, которого нужно опекать и тащить за собой. Мой муж — настоящий партнер, зрелый и готовый разобраться в каждом вопросе. Мы умеем договариваться, что для меня очень важно. В конечном итоге все наши “неурядицы” заканчиваются нежностью, уважением и заботой друг о друге», — призналась преподаватель по йоге и медитации.

Артист в 2021 году перестал скрывать свой роман с Галимовой. Звезда «9 роты» тогда признался, что несколько лет состоит в отношениях с ней, но не хотел это афишировать. Первый брак научил артиста беречь личную жизнь от лишнего внимания. Он отмечал, что его избранница очень умная женщина, с которой можно поговорить на любые темы. В 2023 году пара поженилась, а в июне 2024 года стало известно, что они ждут ребенка. И в сентябре супруги объявили о рождении дочери Айи.

Ранее Алексей Чадов снялся с годовалой дочерью на пляже.