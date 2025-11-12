Жена Чадова поделилась романтичными кадрами с актером: «Мой муж не альфа-самец»

«Вы не подумайте, мы не идеальные. У нас, как и у всех, бывают недопонимания, сложности. Но именно за это я люблю нас! Мы всегда открыты к диалогу. Я кайфую от того, что рядом со мной нет ни “папочки”, который все решает за меня, ни “альфа-самца”, который подавляет мою истинную природу. И, конечно, ни “маленького мальчика”, которого нужно опекать и тащить за собой. Мой муж — настоящий партнер, зрелый и готовый разобраться в каждом вопросе. Мы умеем договариваться, что для меня очень важно. В конечном итоге все наши “неурядицы” заканчиваются нежностью, уважением и заботой друг о друге», — призналась преподаватель по йоге и медитации.