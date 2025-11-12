Ричмонд
Ходченкова рассказала о встрече с Балуевым впервые после съемок «Благословите женщину»

Светлана Ходченкова рассказала Кино Mail о своей реакции на новую совместную работу с Балуевым спустя более двадцати лет
Кадр из фильма «Благословите женщину»
Кадр из фильма «Благословите женщину»

Светлана Ходченкова рассказала в большом интервью Кино Mail, как встретилась с Александром Балуевым впервые с момента съемок в культовой мелодраме Станислава Говорухина «Благословите женщину», вышедшей в 2003 году.

Встреча коллег произошла во время съемок предстоящего фильма «Отель “У погибшего альпиниста”», где Ходченкова и Балуев вновь играют супружескую пару. Их персонажи — загадочная чета богатых постояльцев — господин и госпожа Мозес.

Кадр из фильма «Отель "У погибшего альпиниста"»
Кадр из фильма «Отель "У погибшего альпиниста"»

Светлана Ходченкова призналась, что воссоединение с давним партнером было волнительным.

«Спустя много лет после съемок “Благословите женщину” мы впервые с Александром Николаевичем встретились на площадке. То есть мы не пересекались никогда и нигде, вообще ни разу больше после тех съемок! И, конечно, это было волнительно. Я была в вагончике и вдруг — в дверь постучали», — рассказала актриса.

Читайте большое интервью со Светланой Ходченковой на Кино Mail, в котором она рассказывает о том, как сыграла ведьму в фильме «Яга на нашу голову», и рассуждает о страхе перед возрастными ролями.