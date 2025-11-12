Швыдкой назвал условие выхода «Кремлевского волшебника» в российский прокат

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что фильм «Кремлевский волшебник» может выйти в российский прокат, если будет соответствовать законодательству. При этом в беседе с ТАСС он подчеркнул, что не является сторонником кино о действующих политических лидерах.
Трейлер фильма французского режиссера Оливье Ассайаса, где британский актер Джуд Лоу должен сыграть президента России Владимира Путина, был опубликован 11 ноября.
«Выход фильма зависит от того, насколько он отвечает российскому законодательству. Если там нет нарушения, то он выйдет в прокат. Хотя, честно говоря, я не большой сторонник такого рода фильмов о живущих [политических] лидерах», — сказал собеседник агентства.
Швыдкой поделился тем, что в конце 1980-х годов сам планировал привезти в Россию пьесу, описывающую отношения политических лидеров СССР Бориса Ельцина и Михаила Горбачева.
«Я могу сказать, что я встретил большую поддержку тогда со стороны руководства страны, но, тем не менее, такие проекты всегда вызывают интерес», — заключил он.
В фильме, снятом по мотивам одноименной книги швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи, помимо Лоу, также играют Пол Дано, Зак Галифианакис и Том Стерридж. Премьера фильма «Кремлевский волшебник» прошла на Венецианском кинофестивале в августе 2025 года.