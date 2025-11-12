Швыдкой назвал условие выхода «Кремлевского волшебника» в российский прокат

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что фильм «Кремлевский волшебник» может выйти в российский прокат, если будет соответствовать законодательству. При этом в беседе с ТАСС он подчеркнул, что не является сторонником кино о действующих политических лидерах.