Фестиваль российского кино впервые пройдет в Джибути

Фильмом открытия станет семейная анимация «Великолепная пятерка» режиссера Василия Ровенского. В программу фестиваля вошли также картины «В списках не значился» Сергея Коротаева, «Иван Царевич и Серый Волк 6» Дарины Шмидт и Константина Феоктистова, «Каруза» Ивана Харатьяна и «Финист. Первый Богатырь» Дмитрия Дьяченко. В церемонии открытия примут участие министр по делам молодежи и культуры Джибути Хибо Мумин Ассове, посол России в Джибути Михаил Голованов и другие почетные гости.