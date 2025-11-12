Ричмонд
В Москве простятся с народным артистом РФ Владимиром Симоновым

Актер умер в возрасте 68 лет
Владимир Симонов в фильме «Самозванцы»
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Церемония прощания с ведущим актером Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, народным артистом РФ Владимиром Симоновым пройдет на исторической сцене театра в среду утром. Затем артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее источник, близкий к окружению Симонова, сообщил агентству о том, что актер умер 8 ноября в возрасте 68 лет. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность.

Об артисте

Владимир Симонов
Симонов родился 7 июня 1957 года в городе Октябрьске Самарской области. Окончил Театральное училище им. Бориса Щукина, после чего был принят в труппу Театра им. Е. Вахтангова. В 1983 году по приглашению Олега Ефремова перешел во МХАТ, но в 1989 году вновь вернулся в Театр им. Вахтангова, где работал до самой смерти. Зрители могли видеть актера в спектаклях «Ветер шумит в тополях», «Война и мир», «Дядя Ваня», «Минетти», «Ромул Великий», «Улыбнись нам, Господи». Также он был занят в постановках других театров.

Владимир Симонов
Актер был лауреатом целого ряда театральных премий, в том числе премии «Чайка», Российской национальной актерской премии «Фигаро» имени Андрея Миронова, премии «Хрустальная Турандот». Удостоен ордена Дружбы за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность».

Симонов был широко известен и как киноактер. Фильмография артиста насчитывает более 150 ролей, он сыграл в фильмах «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таежный роман», «Московские окна», «Дети Арбата», «Одна любовь на миллион», «Ржевский против Наполеона» и других. Среди последних работ в кино с его участием — картины «Перевал Дятлова», «Псих», «Клиника счастья», «Пальма».