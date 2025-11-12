В Москве простятся с народным артистом РФ Владимиром Симоновым

Симонов родился 7 июня 1957 года в городе Октябрьске Самарской области. Окончил Театральное училище им. Бориса Щукина, после чего был принят в труппу Театра им. Е. Вахтангова. В 1983 году по приглашению Олега Ефремова перешел во МХАТ, но в 1989 году вновь вернулся в Театр им. Вахтангова, где работал до самой смерти. Зрители могли видеть актера в спектаклях «Ветер шумит в тополях», «Война и мир», «Дядя Ваня», «Минетти», «Ромул Великий», «Улыбнись нам, Господи». Также он был занят в постановках других театров.