Охлобыстин: уничтожившим Abrams российским военным выплатили 10 млн рублей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады «Черные гусары» получили озвученную актером Иваном Охлобыстиным награду в размере 10 млн рублей за первое уничтожение американского танка Abrams. Об этом сообщил ТАСС сам артист.
Ранее Охлобыстин сообщил о назначении премии в 10 млн рублей за первый подбитый Abrams.
«Мы всю сумму передали, но награды выдавали частями: сначала 5 млн, потом еще столько же», — поделился собеседник агентства. По его словам награду получили военнослужащие штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады «Черные гусары».
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил ТАСС об уничтожении танка Abrams на авдеевском направлении бойцами 15-й отдельной мотострелковой бригады.