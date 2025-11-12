Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшая жена Колина Ферта вновь вышла замуж

Экс-супруга актера Ферта Джуджолли тайно вышла замуж за шотландца
Бывшая жена звезды «Дневника Бриджет Джонс» Колина Ферта вышла замуж
Бывшая жена звезды «Дневника Бриджет Джонс» Колина Ферта вышла замужИсточник: www_gazeta_ru

Бывшая жена звезды фильма «Дневник Бриджет Джонс» Колина Ферта Ливия Джуджолли проговорилась, что она и ее давний бойфренд Каллум Грив тайно поженились. О семье 56-летняя экоактивистка написала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

В новом посте она назвала 58-летнего шотландского коллегу по активизму мужем, признаваясь в любви собаке Каллума Бу. Бордер-колли не стало недавно.

«Это мой муж Каллум, а это Бу, его самый преданный друг и спутница на протяжении 16 лет. Бу стала частью моей семьи до того, как я официально стала частью семьи Грив. Горюю, ведь я полюбила их обоих в равной степени… Она показала нам, что такое доверие, любовь, доброта, а теперь и их высшее воплошение — горе», — пишет она.