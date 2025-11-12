Бывшая жена Колина Ферта вновь вышла замуж

«Это мой муж Каллум, а это Бу, его самый преданный друг и спутница на протяжении 16 лет. Бу стала частью моей семьи до того, как я официально стала частью семьи Грив. Горюю, ведь я полюбила их обоих в равной степени… Она показала нам, что такое доверие, любовь, доброта, а теперь и их высшее воплошение — горе», — пишет она.