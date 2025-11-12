Ефремов переписал часть своей недвижимости в Москве стоимостью 200 млн рублей

Эта недвижимость, которую артист приобрел в 2011 году, находится в историческом здании на Плотниковом переулке. Ее площадь составляет почти 150 кв. м., а цена может достигать 140 млн рублей. Именно здесь актер пребывал под домашним арестом после аварии с участием Сергея Захарова.