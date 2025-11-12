Ефремов переписал часть своей недвижимости в Москве стоимостью 200 млн рублей

Актер Михаил Ефремов переписал часть своей недвижимости в Москве на общую сумму около 200 миллионов рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.
Шестикомнатную квартиру в районе Хамовники, утверждает Telegram-канал, Ефремов передал экс-возлюбленной Софье Кругликовой, чтобы избежать судебных разбирательств по разделу имущества во время развода.
Эта недвижимость, которую артист приобрел в 2011 году, находится в историческом здании на Плотниковом переулке. Ее площадь составляет почти 150 кв. м., а цена может достигать 140 млн рублей. Именно здесь актер пребывал под домашним арестом после аварии с участием Сергея Захарова.
Кроме того, актер передал половину своей доли в квартире на Тверской улице, унаследованной от дяди в 2023 году, в совместное владение с бывшей женой. Стоимость этой квартиры оценивается примерно в 90 млн рублей.
Ранее директор театра Михалкова рассказал о самочувствии Михаила Ефремова.