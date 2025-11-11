Кэтрин Зета-Джонс посетила мероприятие от Netflix в Лос-Анджелесе, которое было посвящено сериалу «Уэнздей».
56-летняя актриса появилась на публике в готическом образе. Зета-Джонс надела черное кружевное мини-платье с длинными рукавами. Она дополнила образ прозрачными черными колготками и атласными черными туфлями-лодочками на шпильках.
Звезда завила длинные волосы в локоны и уложила их в текстурированные кудри с небольшим боковым пробором. Также визажисты сделали ей макияж в готическом стиле с коричневыми smoky eyes, выразительными бровями, губами лилового оттенка и румянами.
На красной дорожке Зета-Джонс позировала со своими коллегами по сериалу «Уэнздей» Дженной Ортегой и Луисом Гусманом.
Ранее в сети раскритиковали внешность Кэтрин Зеты-Джонс на новых фото. Звезду фильма «Маска Зорро» запечатлели на турнире по гольфу Alfred Dunhill Links в Сент-Андрусе в Шотландии. Поклонники отметили, что актриса выглядит старше своих лет.
До этого муж знаменитости Майкл Дуглас впервые за долгое время вышел в свет с их 22-летней дочерью.