56-летняя Кэтрин Зета-Джонс появилась на публике в кружевном мини-платье

Голливудская актриса вышла в свет в готическом образе
Кэтрин Зета-Джонс
Источник: Legion-Media

Кэтрин Зета-Джонс посетила мероприятие от Netflix в Лос-Анджелесе, которое было посвящено сериалу «Уэнздей».

56-летняя актриса появилась на публике в готическом образе. Зета-Джонс надела черное кружевное мини-платье с длинными рукавами. Она дополнила образ прозрачными черными колготками и атласными черными туфлями-лодочками на шпильках.

Звезда завила длинные волосы в локоны и уложила их в текстурированные кудри с небольшим боковым пробором. Также визажисты сделали ей макияж в готическом стиле с коричневыми smoky eyes, выразительными бровями, губами лилового оттенка и румянами.

Кэтрин Зета-Джонс
Источник: Legion-Media

На красной дорожке Зета-Джонс позировала со своими коллегами по сериалу «Уэнздей» Дженной Ортегой и Луисом Гусманом.

Ранее в сети раскритиковали внешность Кэтрин Зеты-Джонс на новых фото. Звезду фильма «Маска Зорро» запечатлели на турнире по гольфу Alfred Dunhill Links в Сент-Андрусе в Шотландии. Поклонники отметили, что актриса выглядит старше своих лет.

До этого муж знаменитости Майкл Дуглас впервые за долгое время вышел в свет с их 22-летней дочерью.