Завершился основной этап съемок фильма «Петров и Васечкин в горах Кавказа»

«Больше всего запомнилась удивительная природа — очень красивая и величественная. Юные актеры, несмотря на возраст, уже стали большими профессионалами, я работал с ними как со взрослыми. Что касается “химии” в кадре — очень надеюсь, что нам удалось ее найти», — подчеркнул он.