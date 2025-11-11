Завершился основной этап съемок фильма «Петров и Васечкин в горах Кавказа»

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Основной этап съемок музыкальной комедии «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа» режиссера Петра Тодоровского завершился, сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании «Вольга». Картина стала их первым совместным проектом с Киностудией Горького.
«Завершен основной этап съемок музыкальной комедии “Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа” — современного переосмысления культовой истории о дружбе, находчивости и взрослении», — говорится в сообщении.
В основу сценария легла книга Владимира Аленикова — автора оригинальных фильмов о Пете Васечкине и Васе Петрове. Новая история объединяет дух классических «Приключений Петрова и Васечкина» с актуальными сюжетными линиями и музыкальными номерами.
По сюжету герои отправляются на экскурсию в современный Пятигорск и неожиданно переносятся в XIX век, где встречают Михаила Лермонтова и Николая Мартынова. Ребята решают предотвратить дуэль и спасти жизнь поэта.
Как отметил режиссер фильма, работа над проектом стала для него новым опытом — впервые он снимал масштабные музыкальные номера, батальные сцены и создавал исторические декорации. Особенно его впечатлила природа Кавказа, а также профессионализм молодых актеров.
«Больше всего запомнилась удивительная природа — очень красивая и величественная. Юные актеры, несмотря на возраст, уже стали большими профессионалами, я работал с ними как со взрослыми. Что касается “химии” в кадре — очень надеюсь, что нам удалось ее найти», — подчеркнул он.
Главные роли в фильме исполнили Дмитрий Калихов, Глеб Кулаков и Адель Гудаускас. Лермонтова сыграл Лев Зулькарнаев, Мартынова — Никита Ефремов, а Эмилию — Анастасия Талызина. Съемки проходили в Пятигорске и Москве. Проект реализован при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Москвы. Выход фильма в широкий прокат запланирован на 2026 год.