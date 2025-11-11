Актриса Анна Хилькевич рассказала о табу в отношениях с мужем. Звезда «Универа» заявила в интервью для Леди Mail, что за годы брака они выработали правила, которые практически никогда не нарушают.
«Телефоны у нас обоих в открытом доступе. Мы никогда не обзываем друг друга, не оскорбляем и в принципе не кричим дома. Уважительное общение между собой — это обязательно, даже во время ссоры. Еще у нас есть правила — всегда отвечать на звонки и ночевать дома», — поделилась знаменитость.
Артистка 10 лет замужем за бизнесменом Артуром Мартиросяном. У супругов три дочери: девятилетняя Арианна, семилетняя Анна-Мария и годовалая Оливия. Звезда отмечала, что с мужем неоднократно обсуждала возможность усыновления детей и он поддержал ее желание «сделать счастливым» еще одного ребенка. Актриса не знает, когда в их семье произойдет пополнение, но уверена, что это обязательно случится. По словам артистки, у них есть финансовые возможности и моральные силы пойти на такой серьезный шаг.
Хилькевич признавалась, что был период, когда она сильно ревновала мужа. Однако звезда смогла проработать эту проблему. По словам артистки, супругу тоже неприятно видеть ее в кадре с другими мужчинами-актерами, но он доверяет ей и не устраивает скандалов.