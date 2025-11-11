Умер Каспар Роструп, датский режиссер и номинант премии «Оскар»

Умер Каспар Роструп, датский режиссер, сценарист, актер, телеведущий и номинант премии «Оскар». Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Каспар Роструп являлся одной из ключевых фигур датского кинематографа. Мировую известность ему принесла драма «Танец с Регице», где он выступил в роли постановщика и соавтора сценария. В 1988 году эта картина была номинирована на премию «Оскар» как лучший иностранный фильм.
Еще одной знаковой лентой в карьере режиссера стала комедия «Йеппе с горы», снятая в 1981 году. Данная работа была отмечена номинацией на главный приз Московского международного кинофестиваля.
Среди других значимых картин в фильмографии Рострупа зрители и критики выделяют «Войцек», «Пивовар», «Мизантроп» и «Место поблизости». Всего мастер принял участие в создании порядка 25 кинокартин и телесериалов. Каспар Роструп родился в 1940 году. Точная причина его смерти на данный момент не разглашается.