Умер Каспар Роструп, датский режиссер и номинант премии «Оскар»

Каспар Роструп являлся одной из ключевых фигур датского кинематографа. Мировую известность ему принесла драма «Танец с Регице», где он выступил в роли постановщика и соавтора сценария. В 1988 году эта картина была номинирована на премию «Оскар» как лучший иностранный фильм.