Ким Кардашьян повторила культовый образ Холли Берри из фильма «Умри, но не сейчас»

Актриса посетила вечеринку в честь 70-летия своей матери Крис Дженнер
Ким Кардашьян
Ким КардашьянИсточник: Legion-Media.ru

Ким Кардашьян примерила на себя один из культовых образов Холли Берри из фильма «Умри, но не сейчас» на праздновании 70-летия своей матери Крис Дженнер в особняке Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Беверли-Хиллз.

Мероприятие прошло в эстетике шпионской саги о суперагенте Джеймсе Бонде.

Знаменитость выбрала блестящий фиолетовый топ и полупрозрачную юбку. Спина Кардашьян была украшена кристаллами.

Наряд 45-летней теледивы поразительно напоминал образ Холли Берри, созданный Линди Хемминг и Донателлой Версаче для боевика 2002 года «Умри, но не сейчас». Обладательница «Оскара», сыгравшая Джасинту Джонсон в остросюжетном фильме, была неотразима в фиолетовом топе с завязками на шее и юбке, инкрустированных кристаллами.

Ранее 59-летняя Холли Берри снялась в бикини.