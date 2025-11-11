Ким Кардашьян повторила культовый образ Холли Берри из фильма «Умри, но не сейчас»

Ким Кардашьян примерила на себя один из культовых образов Холли Берри из фильма «Умри, но не сейчас» на праздновании 70-летия своей матери Крис Дженнер в особняке Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Беверли-Хиллз.