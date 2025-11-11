Ким Кардашьян повторила культовый образ Холли Берри из фильма «Умри, но не сейчас»

Ким Кардашьян примерила на себя один из культовых образов Холли Берри из фильма «Умри, но не сейчас» на праздновании 70-летия своей матери Крис Дженнер в особняке Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Беверли-Хиллз.
Мероприятие прошло в эстетике шпионской саги о суперагенте Джеймсе Бонде.
Знаменитость выбрала блестящий фиолетовый топ и полупрозрачную юбку. Спина Кардашьян была украшена кристаллами.
Наряд 45-летней теледивы поразительно напоминал образ Холли Берри, созданный Линди Хемминг и Донателлой Версаче для боевика 2002 года «Умри, но не сейчас». Обладательница «Оскара», сыгравшая Джасинту Джонсон в остросюжетном фильме, была неотразима в фиолетовом топе с завязками на шее и юбке, инкрустированных кристаллами.
Ранее 59-летняя Холли Берри снялась в бикини.