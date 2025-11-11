Ричмонд
Актриса Анна Азарова сравнила дисциплину на съемках в России и на Западе

Актриса заявила, что западная киноиндустрия значительно отличалась от отечественной в нулевые годы
Анна Азарова на премьере фильма «Джульетта и Ромео», фото: пресс-служба
Анна Азарова на премьере фильма «Джульетта и Ромео», фото: пресс-служба

Актриса кино Анна Азарова поделилась своим съемочным опытом. Она рассказала, где и как организован нелегкий процесс создания фильмов. Актриса сравнила дисциплину на съемках в России и в Европе, цитирует WomanHit.

Знаменитость заверила, что западная киноиндустрия значительно отличалась от отечественной в нулевые годы. Сейчас, по ее словам, ситуация в России выравнивается. Остаются лишь небольшие нюансы, отметила актриса. По ее наблюдениям, на площадке все упирается в национальные черты. Некоторые не могут начинать работу без кофе с круассаном, заметила актриса.

«Где-то, если написано “в 09:00 на площадке”, значит, в 09:00 вся группа уже на месте. Это национальные черты. Раньше же здесь все было более местечковое, не всегда профессиональное — даже у гримеров косметика была хуже, меньше опыта», — уведомила Анна Азарова.