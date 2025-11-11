Ева Лонгория посетила открытие ресторана Nota Blu. Мероприятие прошло в Мадриде. 50-летняя актриса для светского выхода выбрала откровенный total black наряд.
Она была одета в облегающую водолазку, блейзер и прозрачную макси-юбку, под которой виднелось нижнее белье. Звезда «Отчаянных домохозяек» дополнила образ черными туфлями на шпильках с ремешками, крупными золотыми серьгами и золотым браслетом-цепочкой.
Она уложила свои недавно подстриженные волосы небрежными волнами с боковым пробором и сделала вечерний макияж. На мероприятии актриса появилась в компании своего семилетнего сына Сантьяго и его двоюродных братьев.
«Мои малыши», — подписала звезда совместное фото с детьми.
Недавно Ева Лонгория отстригла длинные волосы и сделала прическу боб до плеч. Новый образ актрисы напомнил поклонникам ее героиню Габриэль в «Отчаянных домохозяйках», у которой была похожая стрижка.
В октябре 2025-го она тоже укоротила свои волосы. В новом образе Лонгория появилась на гала-концерте Музея Академии в Лос-Анджелесе, который состоялся 18 октября.