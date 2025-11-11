Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма

Стал известен список любимых фильмов Папы Римского Льва XIV. Перечень фильмов представило издание Daily Mail со ссылкой на пресс-службу Ватикана.
Среди любимых фильмов Папы Римского фильм «Эта замечательная жизнь» (США, 1946), «Звуки музыки» (США, 1965), «Жизнь прекрасна» (Италия, 1997) и «Обыкновенные люди» (США, 1980).
Глава Римско-католической церкви планирует обсудить этот список на встрече с голливудскими звездами. Папа Римский Лев XIV выразил желание «углубить диалог с миром кино».
Ожидается, что среди гостей в Ватикане будут актеры Кейт Бланшетт, Дэйв Франко и другие, а также режиссеры Спайк Ли, Джордж Миллер и Гас Ван Сент.