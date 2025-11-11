Ричмонд
Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма

Три американских фильма вошли в список любимых картин понтифика
Кадр из фильма «Эта замечательная жизнь»
Кадр из фильма «Эта замечательная жизнь»

Стал известен список любимых фильмов Папы Римского Льва XIV. Перечень фильмов представило издание Daily Mail со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Среди любимых фильмов Папы Римского фильм «Эта замечательная жизнь» (США, 1946), «Звуки музыки» (США, 1965), «Жизнь прекрасна» (Италия, 1997) и «Обыкновенные люди» (США, 1980).

Роберто Бениньи в фильме «Жизнь прекрасна»
Роберто Бениньи в фильме «Жизнь прекрасна»

Глава Римско-католической церкви планирует обсудить этот список на встрече с голливудскими звездами. Папа Римский Лев XIV выразил желание «углубить диалог с миром кино».

Ожидается, что среди гостей в Ватикане будут актеры Кейт Бланшетт, Дэйв Франко и другие, а также режиссеры Спайк Ли, Джордж Миллер и Гас Ван Сент.